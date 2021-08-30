На первые Игры стран СНГ в Казань выедут 56 спортсменов Армении

На первые Игры Содружества независимых государств (СНГ), которые будут проведены в Казани, Армению по 11 видам спорта представят 56 спортсменов.

Как передает «Арменпресс», спортсменов и тренеров, выезжающих в Казань, принял министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян.

«Желаю Вам побед и успехов. Хочу, чтобы Вы смогли нашему народу преподнести положительные эмоции, которые очень нужны сегодня. Положительный спортивный заряд придаст нам силы и принесет новые победы», - сказал Думанян.

Заместитель министра МСФО Карен Гилоян отметил, что Армения на этих играх будет представлена довольно солидной делегацией.

«Есть виды, по которым мы не имеем ожиданий на медали, но есть и те, где мы просто обязаны завоевать их. Для нас очень важны результаты, и мы точно не вернемся без медалей», - заключил Гилоян.

Предварительно проведение первых Игр Содружества независимых государств (СНГ) в Казани назначено на 4-11 сентября. Ожидается участие более 2 500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из 11 стран. В 21 виде спорта будут разыграны 280 комплектов медалей.

Идея проведения игр принадлежит Российской Федерации. Предложение было сделано еще 28 сентября 2018 года, на заседании глав государств СНГ в Душанбе.