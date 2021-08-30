США не примут участие в учениях ВМС Южной Кореи и Великобритании

США не будут участвовать в предстоящих совместных военно-морских маневрах Республики Корея и британской ударной авианосной группы. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник южнокорейское министерство национальной обороны.

"В ударную группу входят корабли ряда других стран, в том числе США, однако учения будут исключительно двусторонними", - отмечается в сообщении.

Учения по отработке участия в гуманитарных миссиях и оказанию помощи при стихийных бедствиях запланированы на 31 августа в водах Корейского полуострова с участием авианосца Queen Elizabeth.

Queen Elizabeth 22 мая покинул военно-морскую базу ВМС Великобритании в Портсмуте, возглавив 28-недельный поход. Его протяженность составит в общей сложности 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что планировавшийся изначально заход британского авианосца в порт города Пусан отменен в связи со сложной эпидемической ситуацией в Южной Корее.