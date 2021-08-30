Сборная Армении по футболу выехала в Северную Македонию: Мхитарян к команде присоединится в Скопье
Сборная Армении по футболу выехала в Скопье, где состоится матч четвертого квалификационного раунда ЧМ - 2022 между сборными Македонии и Армении.
Как передает «Арменпресс», 30 августа в Северной Македонии к команде присоединятся Андре Чалшр, Ованнес Амбарцумян, Генрих Мхитарян, Ваган Бичахчян, Аршак Корян и Саркис Адамян.
Таким образом, сборная Армении выехла на матч в следующем составе:
Вратари:
Давид Юрченко - «Алашкерт»
Анатолий Айвазов - «Урарту»
Арсен Бегларян - «Урарту»
Защитники:
Камо Ованнесян - «Кайрат» (Казахстан)
Арман Ованнесян - «Пюник»
Тарон Восканян - «Алашкерт»
Грайр Мкоян - «Арарат»
Давид Тертерян - «Арарат-Армения»
Полузащитники:
Тигран Барсегян - «Астана» (Казахстан)
Хорен Байрамян - «Ростов» (Россия)
Соломон Имэ Удо - «Атырау» (Казахстан)
Эдуард Сперцян - «Краснодар» (Россия)
Давид Давидян - «Химки» (Россия)
Артак Григорян - «Алашкерт»
Вбеймар Ангуло - «Арарат-Армения»
Жирайр Шагоян - «Арарат-Армения»
Эрик Варданян - «Пюник»
Нападающий:
Александр Карапетян - «Ноа».
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