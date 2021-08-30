Сборная Армении по футболу выехала в Северную Македонию: Мхитарян к команде присоединится в Скопье

Сборная Армении по футболу выехала в Скопье, где состоится матч четвертого квалификационного раунда ЧМ - 2022 между сборными Македонии и Армении.

Как передает «Арменпресс», 30 августа в Северной Македонии к команде присоединятся Андре Чалшр, Ованнес Амбарцумян, Генрих Мхитарян, Ваган Бичахчян, Аршак Корян и Саркис Адамян.

Таким образом, сборная Армении выехла на матч в следующем составе:

Вратари:

Давид Юрченко - «Алашкерт»

Анатолий Айвазов - «Урарту»

Арсен Бегларян - «Урарту»

Защитники:

Камо Ованнесян - «Кайрат» (Казахстан)

Арман Ованнесян - «Пюник»

Тарон Восканян - «Алашкерт»

Грайр Мкоян - «Арарат»

Давид Тертерян - «Арарат-Армения»

Полузащитники:

Тигран Барсегян - «Астана» (Казахстан)

Хорен Байрамян - «Ростов» (Россия)

Соломон Имэ Удо - «Атырау» (Казахстан)

Эдуард Сперцян - «Краснодар» (Россия)

Давид Давидян - «Химки» (Россия)

Артак Григорян - «Алашкерт»

Вбеймар Ангуло - «Арарат-Армения»

Жирайр Шагоян - «Арарат-Армения»

Эрик Варданян - «Пюник»

Нападающий:

Александр Карапетян - «Ноа».