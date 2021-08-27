Мэри Галстян избрана заместителем председателя Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции
14:44, 27 Август, 2021
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 27 августа состоялось заседание постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции под председательством Армана Егояна.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном Собрании РА.
В начале заседания комиссия утвердила повестку дня своей работы, после чего обсудила вопрос об избрании заместителя председателя комиссии. Арман Егоян отметил, что фракция «Гражданский договор» выдвинула на эту должность Мэри Галстян.
Поблагодарив за выдвижение своей кандидатуры, Мэри Галстян выразила надежду, что они смогут эффективно работать как с правящими, так и с оппозиционными депутатами для решения вопросов, стоящих на повестке дня комиссии.
В результате голосования Мэри Галстян была избрана заместителем председателя комиссии.
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