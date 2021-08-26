В Арцахе подтвержден один случай заболевания коронавирусом
11:26, 26 Август, 2021
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 26 августа в Арцахе подтвержден новый случай заболевания коронавирусом.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха.
За один день было выполнено 64 теста. Подтверждено 3004 случая заболевания коронавирусом. С начала 2021 года 11 350 граждан прошли лабораторное обследование на коронавирус, из них 1029 дали положительный результат.
В настоящее время в Арцахе 30 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавируса, а легкие - амбулаторно на дому.
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