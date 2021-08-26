Через пять лет в сфере национальных меньшинств будет зафиксирован заметный результат: Рустам Бакоян







«Конституция Республики Армения гарантирует защиту прав национальных меньшинств рядом международных договоров. Уверен, что в этой сфере Правительство в ближайшие 5 лет будет уделять больше внимания национальным меньшинствам», - сказал Бакоян.



По словам депутата, в настоящее время перед национальными меньшинствами стоит проблема сохранения своей идентичности. По мнению Бакояна, в ближайшие 5 лет правительству следует совершить поворотные моменты в этой сфере, попытаться регулировать эту сферу с помощью новых инструментов.



«У нас есть проблема с сохранением языка, культуры, традиций. Подходы, которые были приняты до сих пор, в том числе преподавание в школах, были совершенно неэффективными. С сожалением вынужден сказать, что езидская община насчитывает 40 тысяч человек, а специалистов по езидскому языку можно пересчитать по пальцам. Мы не можем найти специалиста для работы в Общественном радио. Уверен, что наши подходы будут совершенно другими, через 5 лет у нас будет видимый результат в этой сфере », - заключил Рустам Бакоян. ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В течение последних 30 лет правительство уделяло внимание национальным меньшинствам, но этого внимания было недостаточно, использованные инструменты оказались неэффективными. Как сообщает «Арменпресс» , об этом с трибуны Национального Собрания заявил депутат фракции «Гражданский договор» Рустам Бакоян.«Конституция Республики Армения гарантирует защиту прав национальных меньшинств рядом международных договоров. Уверен, что в этой сфере Правительство в ближайшие 5 лет будет уделять больше внимания национальным меньшинствам», - сказал Бакоян.По словам депутата, в настоящее время перед национальными меньшинствами стоит проблема сохранения своей идентичности. По мнению Бакояна, в ближайшие 5 лет правительству следует совершить поворотные моменты в этой сфере, попытаться регулировать эту сферу с помощью новых инструментов.«У нас есть проблема с сохранением языка, культуры, традиций. Подходы, которые были приняты до сих пор, в том числе преподавание в школах, были совершенно неэффективными. С сожалением вынужден сказать, что езидская община насчитывает 40 тысяч человек, а специалистов по езидскому языку можно пересчитать по пальцам. Мы не можем найти специалиста для работы в Общественном радио. Уверен, что наши подходы будут совершенно другими, через 5 лет у нас будет видимый результат в этой сфере », - заключил Рустам Бакоян.