ЗПЧ Армении Арман Татоян считает инцидент в НС крайне тревожащим

Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян очень обеспокоен инцидентом, произошедшим в Национальном Собрании во время обсуждения правительственной программы.

Как передает Арменпресс, в распространенном Защитником прав человека заявлении говорится:

«Инцидент, произошедший сегодня в зале заседаний Национального Собрания Республики Армения во время обсуждения программы правительства, вызывает большую тревогу. Парламент должен гарантировать восстановление солидарности в обществе, служить повседневным заботам и правам человека.

Строго предосудительно насилие в отношении Анны Мкртчян - женщины, депутата от оппозиционной фракции Национального Собрания, с участием большого числа военнослужащих.

Существуют международные требования, которые гарантируют свободу политического слова и устанавливают границы этой свободы. И на их основе должны быть приняты конкретизированные правила, чтобы дебаты в парламенте формировали правильный общественный дискурс, не приводили к таким порочным явлениям, нарушающим систему прав человека.

И вообще, вызывает серьезную озабоченность то, что сотрудники в военной форме в последнее время активно участвуют в обеспечении безопасности главного уполномоченного органа - Национального Собрания страны, и тем самым создают у общественности впечатление военизированного парламентского органа.

А между тем Национальное Собрание, как высший представительный орган, является главным гарантом демократии в стране».