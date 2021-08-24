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ЗПЧ Армении Арман Татоян считает инцидент в НС крайне тревожащим

ЗПЧ Армении Арман Татоян считает инцидент в НС крайне тревожащим

Защитник прав человека Республики Армения  Арман Татоян очень обеспокоен инцидентом, произошедшим в Национальном Собрании во время обсуждения правительственной программы.   

Как  передает Арменпресс, в распространенном Защитником прав человека заявлении говорится: 

«Инцидент, произошедший сегодня в зале заседаний Национального Собрания Республики Армения  во время обсуждения программы правительства, вызывает большую тревогу. Парламент должен гарантировать восстановление солидарности в обществе, служить повседневным заботам и правам человека.

Строго  предосудительно насилие в отношении Анны Мкртчян - женщины, депутата от оппозиционной фракции Национального Собрания, с участием большого числа военнослужащих. 

Существуют международные требования, которые гарантируют свободу политического слова и устанавливают границы этой свободы. И на их основе должны быть приняты конкретизированные  правила, чтобы дебаты в парламенте формировали правильный общественный дискурс, не приводили к таким порочным явлениям, нарушающим систему прав человека.    

И вообще, вызывает серьезную озабоченность то, что  сотрудники в военной форме в последнее время активно участвуют в обеспечении безопасности главного уполномоченного органа - Национального Собрания страны, и тем самым создают у общественности впечатление военизированного парламентского органа. 

А между тем Национальное Собрание, как высший представительный орган, является главным гарантом демократии в стране».

 

 

 

 

 


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