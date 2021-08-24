Призыв к миру через танец. впервые на улицах Еревана пройдет перформанс Yerevan peace dancewalk







С этой уникальной танцевальной программой Фуфуа д'Имобилите посетил 11 стран (Швейцария, Франция, Италия, Босния и Герцеговина, Россия, Иран, Мали, Буркина-Фасо, ЮАР, Индия-Китай), Армения занимает 12 место. Танцевальная прогулка «Ереванский танец мира» в Ереване - это призыв к миру в Армении, прошедшей через ад войны.



Спектакль начнется с парка Мисака Манушяна, пройдет по подземному переходу проспекта Маштоца, затем в парке Маштоца на улице Павстоса Бузанда, где артист пройдет возле пивной «Дорс», затем выйдет на площадь Республики, где танцор обойдет поющие фонтаны, затем прогулка по проспекту, где к Фуфуа д'Имобилите присоединится оркестр полиции РА. Пройдя Северный проспект, он пройдет мимо Лебединого озера и выйдет на Театральную площадь. ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 25 августа в Ереване состоится первое танцевальное представление «Yerevan peace dancewalk». Как сообщает «Арменпресс» , спектакль представит известный швейцарский хореограф Фуфуа д'Имобилите. Он начнется в 17:30 в парке имени Мисака Манушяна и завершится на Театральной площади.С этой уникальной танцевальной программойпосетил 11 стран (Швейцария, Франция, Италия, Босния и Герцеговина, Россия, Иран, Мали, Буркина-Фасо, ЮАР, Индия-Китай), Армения занимает 12 место. Танцевальная прогулка «Ереванский танец мира» в Ереване - это призыв к миру в Армении, прошедшей через ад войны.Спектакль начнется с парка Мисака Манушяна, пройдет по подземному переходу проспекта Маштоца, затем в парке Маштоца на улице Павстоса Бузанда, где артист пройдет возле пивной «Дорс», затем выйдет на площадь Республики, где танцор обойдет поющие фонтаны, затем прогулка по проспекту, где кприсоединится оркестр полиции РА. Пройдя Северный проспект, он пройдет мимо Лебединого озера и выйдет на Театральную площадь.