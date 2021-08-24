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Призыв к миру через танец. впервые на улицах Еревана пройдет перформанс Yerevan peace dancewalk

Призыв к миру через танец. впервые на улицах Еревана пройдет перформанс Yerevan peace dancewalk
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 25 августа в Ереване состоится первое танцевальное представление «Yerevan peace dancewalk». Как сообщает «Арменпресс», спектакль представит известный швейцарский хореограф Фуфуа д'Имобилите. Он начнется в 17:30 в парке имени Мисака Манушяна и завершится на Театральной площади.

С этой уникальной танцевальной программой Фуфуа д'Имобилите посетил 11 стран (Швейцария, Франция, Италия, Босния и Герцеговина, Россия, Иран, Мали, Буркина-Фасо, ЮАР, Индия-Китай), Армения занимает 12 место. Танцевальная прогулка «Ереванский танец мира» в Ереване - это призыв к миру в Армении, прошедшей через ад войны.

Спектакль начнется с парка Мисака Манушяна, пройдет по подземному переходу проспекта Маштоца, затем в парке Маштоца на улице Павстоса Бузанда, где артист пройдет возле пивной «Дорс», затем выйдет на площадь Республики, где танцор обойдет поющие фонтаны, затем прогулка по проспекту, где к Фуфуа д'Имобилите присоединится оркестр полиции РА. Пройдя Северный проспект, он пройдет мимо Лебединого озера и выйдет на Театральную площадь.
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