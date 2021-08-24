В Ереване стартует первый Международный летний фестиваль современного танца SUMMEET
14:45, 24 Август, 2021
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Ереване стартует первый международный летний фестиваль современного танца SUMMEET. Как сообщает «Арменпресс», он состоится 23-29 августа.
Директор Ереванской государственной консерватории, продюсер фестиваля Айк Варданян сказал, что идея фестиваля принадлежит молодому хореографу, основателю танцевального проекта «Балманукян» Арману Балманукяну и представителю «Cannon Dance», представителя танцевального дома, балетмейстеру Валерии Каспаровой.
«Они сотрудничают друг с другом с 2019 года. Это было началом более широкого сотрудничества, оно стало международным танцевальным фестивалем», - сказал Варданян.
На пресс-конференции президент культурной организации "Сарер", продюсер фестиваля Эрна Ревазова сказала: «Мы подали заявку в Министерство образования, науки, культуры и спорта. Мы очень рады, что они оценили ее и согласились предоставить грант на нашу программу. Фестиваль откроется спектаклем «SJ Park» в постановке Валерии Каспаровой. Он посвящен Первой Арцахской войне, и репетиции танца начались за день до 44-дневной Арцахской войны, 26 сентября», - сказала Ревазова, добавив, что его представят 24 августа в 19:00 в Оперной студии Ереванской государственной консерватории.
Вадим Каспаров, директор Cannon Dance House в Санкт-Петербурге и международный продюсер фестиваля, подчеркнул, что SUMMEET следует превратить в визитную карточку Армении.
«Перед нами стоит задача начать развитие современного танца в Армении. Этот фестиваль - начало того развития, благодаря которому мы можем привлечь больше молодых хореографов», - сказал Каспаров.
Художественный руководитель оперной студии Ереванской государственной консерватории Асмик Папян отметила, что фестиваль SUMMEET - это повод для того, чтобы имя Армении было услышано еще несколько раз.
25 августа в 20:00 состоится спектакль «Аррр», связанный с животным инстинктом в душе мужчины, а также в этот же день спектакль «Это мое место».
26 августа в 18:00 в Малом театре Национального центра эстетики состоится спектакль «Танцевальная прогулка-ретроспектива», который представляет собой переосмысление танца для театрального пространства.
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