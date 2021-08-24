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Армения предоставила Арцаху помощь на сумму более 82 млрд драмов

Армения предоставила Арцаху помощь на сумму более 82 млрд драмов
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Послевоенное восстановление Арцаха, оживление экономической жизни, решение социальных проблем перемещенного населения, сохранение культурного и религиозного наследия будут в центре внимания правительства.

Как сообщает «Арменпресс», об этом с высокой трибуны Национального Собрания заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Будут приложены усилия для создания достойных, благополучных условий жизни в Арцахе. Правительство достигнет этой цели, углубляя совместное сотрудничество с властями Арцаха, а также создавая новые стандарты сотрудничества с Арцахом», - сказал Пашинян.

Премьер напомнил об опубликованной им 18 ноября 2020 года дорожной карте, в которой особо отметил важность поддержки Арцаха.

«Должен подчеркнуть, что после публикации 18 ноября дорожной карты, правительство Армении приняло около 20 мер по поддержке правительства Арцаха и граждан Арцаха. На данный момент правительство выделило Арцаху 82 миллиарда 863 драмов, из которых фактическая сумма дошедшая до бенефициаров составляет более 77 миллиардов», - заключил Пашинян.
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