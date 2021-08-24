Армения предоставила Арцаху помощь на сумму более 82 млрд драмов
14:06, 24 Август, 2021
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Послевоенное восстановление Арцаха, оживление экономической жизни, решение социальных проблем перемещенного населения, сохранение культурного и религиозного наследия будут в центре внимания правительства.
Как сообщает «Арменпресс», об этом с высокой трибуны Национального Собрания заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
«Будут приложены усилия для создания достойных, благополучных условий жизни в Арцахе. Правительство достигнет этой цели, углубляя совместное сотрудничество с властями Арцаха, а также создавая новые стандарты сотрудничества с Арцахом», - сказал Пашинян.
Премьер напомнил об опубликованной им 18 ноября 2020 года дорожной карте, в которой особо отметил важность поддержки Арцаха.
«Должен подчеркнуть, что после публикации 18 ноября дорожной карты, правительство Армении приняло около 20 мер по поддержке правительства Арцаха и граждан Арцаха. На данный момент правительство выделило Арцаху 82 миллиарда 863 драмов, из которых фактическая сумма дошедшая до бенефициаров составляет более 77 миллиардов», - заключил Пашинян.
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