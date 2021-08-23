Генсек ОДКБ: решение о размещении войск США в странах организации требует согласования

Вопрос о возможности размещения войск США на территории соседних с Афганистаном стран ОДКБ должно быть согласовано, эта тема регулируется уставом организации, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"У нас этот вопрос регулируется седьмой статьей устава ОДКБ. Все эти вопросы, конечно, должны обсуждаться в организации, и [должны] приниматься согласованные решения", - сказал генсек организации.