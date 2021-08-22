В  рамках турнира «АрМИ-2021» в Армении стартовал конкурс «Воин мира»   

22 августа в Военном училище имени Монте Мелконяна состоялась церемония открытия конкурса «Воин мира», проходящего в рамках турнира «Армейские международные игры-2021».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, на торжественной церемонии присутствовали начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА генерал-лейтенант Артак Давтян, высокопоставленные представители Министерства обороны и Вооруженных сил, главы дипломатических ведомств и военные атташе, аккредитованные в Республике Армения.

Приветствуя участников соревнований, в своем выступлении генерал-лейтенант Артак Давтян отметил: «Уверен, что во время соревнований команды проявят профессионализм, высокий уровень боевой и тактической подготовки. Конкурсанты - лучшие, они прошли сложный путь предварительного отбора, заработав честь представлять вооруженные силы своих стран в честной борьбе. Конкурс «Воин мира» станет настоящим праздником военного братства, отваги, внесет свой вклад в укрепление международного военного сотрудничества».

Согласно источнику, генерал-лейтенант Давтян добавил, что международные армейские игры носят исключительно мирный характер, в них нет места политике и противоречиям, а лучшее место для соревнований друг с другом – это спортивные состязания.

Завершилось торжественное мероприятие выступлением ансамблей песни и танца.

В конкурсе «Воин мира-2021» принимают участие представители Армении, России, Беларуси, Казахстана, Греции и Вооруженных сил Катара.

Международный конкурс военного мастерства «Воин мира» проводится в рамках турнира «Армейские международные игры» по решению Совета министров обороны СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества — между Министерством обороны РФ и министерств оборон стран СНГ. Четвертый год подряд «Воин мира» проводится в Республике Армения.