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Делегация  Армении примет участие в открытии выставки «Армия 2021» и Международных армейских игр  

Делегация  Армении примет участие в открытии выставки «Армия 2021» и Международных армейских игр  

Делегация Республики Армения  во главе с министром обороны РА Аршаком Карапетяном 22 августа посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в торжественных церемониях открытия военно-промышленной выставки «Армия 2021» и Армейских международных игр. 

Об этом  Арменпресс  сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства обороны Республики Армения.


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