Делегация  Армении примет участие в открытии выставки «Армия 2021» и Международных армейских игр  

Делегация Республики Армения во главе с министром обороны РА Аршаком Карапетяном 22 августа посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в торжественных церемониях открытия военно-промышленной выставки «Армия 2021» и Армейских международных игр.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.