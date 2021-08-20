В Арцвакарском районе Гавара введена в эксплуатацию оросительная сеть
16:30, 20 Август, 2021
ГАВАР, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Построенная и уже действующая в Арцвакарском районе города Гавара ирригационная сеть этим летом отныне будет обслуживать потребности 50 хозяйств района.
Как сообщили «Арменпресс» в аппарате общины Гавар, на выполнение строительных работ из местного бюджета выделено 5 миллионов 50 тысяч драмов. Строительные работы вели строители ООО «Алмаска».
Водопровод для поливной воды был построен длиной 600 метров.
«Испытания и эксплуатация ирригационной сети позволили 50 хозяйствам этим летом орошать свои приусадебные участки. В следующем году в этом районе будут расширены посевные площади и пахотные земли, в результате чего будет зарегистрировано увеличение производства сельскохозяйственной продукции», - сказали в муниципалитете Гавар.
Хосров Хлгатян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен