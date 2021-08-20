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В Арцвакарском районе Гавара введена в эксплуатацию оросительная сеть

В Арцвакарском районе Гавара введена в эксплуатацию оросительная сеть
ГАВАР, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Построенная и уже действующая в Арцвакарском районе города Гавара ирригационная сеть этим летом отныне будет обслуживать потребности 50 хозяйств района.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате общины Гавар, на выполнение строительных работ из местного бюджета выделено 5 миллионов 50 тысяч драмов. Строительные работы вели строители ООО «Алмаска».

Водопровод для поливной воды был построен длиной 600 метров.

«Испытания и эксплуатация ирригационной сети позволили 50 хозяйствам этим летом орошать свои приусадебные участки. В следующем году в этом районе будут расширены посевные площади и пахотные земли, в результате чего будет зарегистрировано увеличение производства сельскохозяйственной продукции», - сказали в муниципалитете Гавар.

Хосров Хлгатян
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