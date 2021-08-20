Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна с назначением и пригласил в Москву

ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил Арарату Мирзояну поздравительное послание в связи с его назначением министром иностранных дел. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.

Поздравительное послание главы МИД России гласит:

«Уважаемый Арарат Самвелович, сердечно поздравляю вас с назначением министром иностранных дел Республики Армения.

Высоко ценю Ваш вклад в развитие эффективных армяно-российских межпарламентских отношений в качестве Председателя НС РА. Надеюсь на дальнейшее развитие тесного, многогранного сотрудничества между двумя министерствами иностранных дел, что отвечает ключевым интересам народов России и Армении.

Верю, что эффективное сотрудничество Москвы и Еревана в решении региональных вопросов, согласование позиций на многосторонних платформах, неуклонная реализация евразийских интеграционных проектов будут способствовать дальнейшему укреплению союзнического духа наших отношений и армяно-российской дружбы.

Желаю успехов на высоком государственном посту, крепкого здоровья и благополучия.

Приглашаю вас в Москву в удобное время».