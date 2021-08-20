Мы получаем положительные отзывы туристов: директор национального парка Севана об обустроенных общественных пляжах

ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Туристы из Армении и из-за рубежа довольны прекрасно меблированными, украшенными и хорошо обслуживаемыми общественными пляжами на трех разных берегах озера Севана.



В беседе с «Арменпресс» и.о. директора ГНКО «Национальный парк Севана» Арман Абелян отметил, что они всегда будут получать положительные отзывы.



«Чтобы обеспечить отдых на берегу озера Севана для всех слоев общества, с 10 июля 2021 года в трех разных частях берега озера созданы красиво меблированные, украшенные и привлекательные общественные пляжи. Вход граждан свободный. Всего имеется 8 общественных пляжей, но 3 в настоящее время оборудованы мебелью. В этом месяце мы получаем положительные отзывы от туристов, как из-за рубежа, так и от проживающих в Армении. Мы сделали все, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно», - сказал Абелян.





Он рассказал, что сегодня утром был на одном из пляжей, где отдыхали две большие группы российских туристов. Исполняющий обязанности директора ГНКО «Национальный парк Севана» также подчеркнул, что поток достаточно большой, особенно с пятницы по воскресенье. На общественных пляжах бесплатные услуги: вход на пляж, раздевалки, общественные бани, навесы, медпункт, служба спасения, игровые площадки для детей. Также осуществляется правильная организация вывоза мусора. Пляжи также адаптированы к потребностям людей с ограниченными возможностями.

«Урны для мусора на этих меблированных пляжах размещены таким образом, чтобы посетители не оставляли мусор в другом месте, есть мангалы для приготовления шашлыков. В целом, все сделано для полноценного отдыха, и наши сотрудники и полиция следят за тем, чтобы не было инцидентов», - сказал Абелян, добавив, что работы по благоустройству еще продолжаются, будут добавлены деревянные беседки и навесы.



Общественный пляж N1 находится на 63-м километре трассы М4 Севан-Ереван, и занимает территорию в 1,39 га:

Общественный пляж N2 расположен от 66,5 км межгосударственной автомагистрали М4 Севан-Ереван к полуострову, на территории 1,82 га, а общественный пляж N3 расположен от 63 км к прибрежной части межгосударственной автомагистрали М4 Севан-Ереван до берега и занимает территорию в 5 га.

Говоря о других общественных пляжах, которые находятся, например, в Цовагюхе, Шорже, Абелян сказал, что они обязательно будут обустроены в следующем году.