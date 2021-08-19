В ЕС заявили, что почти 18 млн человек в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи
14:28, 19 Август, 2021
Почти половина населения Афганистана - 18 млн человек - нуждается в срочной гуманитарной помощи в Афганистане, около 4 млн человек стали внутренними беженцами. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе, выступая на экстренных совместных слушаниях с комитетом по иностранным делам.
"В результате засух, пандемии COVID-19 и боевых действий в Афганистане почти половина населения этой страны - 18 млн человек - нуждается в срочной гуманитарной помощи, почти 4 млн стали внутренними перемещенными лицами", - отметил он.
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