Минобороны отреагировало на известие о диверсии на военной базе
10:50, 19 Август, 2021
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министерство обороны РА предоставило новые подробности по делу о нахождении 19 августа тел 3 армянских военнослужащих на военной базе.
В ответ на распространившуюся в прессе информацию о диверсии, Управление информации и связей с общественностью Министерства обороны РА сообщило «Арменпресс», что для полного раскрытия обстоятельств происшествия принимаются необходимые меры.
«Тем не менее, по крайней мере, по имеющейся на данный момент предварительной информации, случившееся не имеет отношения к противнику. Как только у нас появится новая информация, Минобороны опубликует соответствующие сообщения», - говорится в ответе «Арменпресс».
19 августа, около 2:15 ночи, на военной базе войсковой части N Вооруженных сил РА, расположенной в юго-восточном направлении республики были обнаружены тела Мурада Ашотовича Мурадяна, 2002 г.р., Левона Рафаэловича Арутюняна 2002 г.р. и Гора Артаковича Саакяна, 2002 г.р., с огнестрельными ранениями. Обстоятельства происшествия выясняются.
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