Минобороны отреагировало на известие о диверсии на военной базе







В ответ на распространившуюся в прессе информацию о диверсии, Управление информации и связей с общественностью Министерства обороны РА сообщило



«Тем не менее, по крайней мере, по имеющейся на данный момент предварительной информации, случившееся не имеет отношения к противнику. Как только у нас появится новая информация, Минобороны опубликует соответствующие сообщения», - говорится в ответе «Арменпресс».



19 августа, около 2:15 ночи, на военной базе войсковой части N Вооруженных сил РА, расположенной в юго-восточном направлении республики были обнаружены тела Мурада Ашотовича Мурадяна, 2002 г.р., Левона Рафаэловича Арутюняна 2002 г.р. и Гора Артаковича Саакяна, 2002 г.р., с огнестрельными ранениями. Обстоятельства происшествия выясняются. ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министерство обороны РА предоставило новые подробности по делу о нахождении 19 августа тел 3 армянских военнослужащих на военной базе.В ответ на распространившуюся в прессе информацию о диверсии, Управление информации и связей с общественностью Министерства обороны РА сообщило «Арменпресс» , что для полного раскрытия обстоятельств происшествия принимаются необходимые меры.«Тем не менее, по крайней мере, по имеющейся на данный момент предварительной информации, случившееся не имеет отношения к противнику. Как только у нас появится новая информация, Минобороны опубликует соответствующие сообщения», - говорится в ответе «Арменпресс».19 августа, около 2:15 ночи, на военной базе войсковой части N Вооруженных сил РА, расположенной в юго-восточном направлении республики были обнаружены тела Мурада Ашотовича Мурадяна, 2002 г.р., Левона Рафаэловича Арутюняна 2002 г.р. и Гора Артаковича Саакяна, 2002 г.р., с огнестрельными ранениями. Обстоятельства происшествия выясняются.