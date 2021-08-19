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Эдуард Петросян назначен главой совместной социальной службы

Эдуард Петросян назначен главой совместной социальной службы
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Решением Премьер-министра РА Никола Пашиняна Эдуард Петросян назначен руководителем совместной социальной службы.

Как сообщает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства РА e-gov.am.

Другим решением премьер-министра Давид Гаспарян освобожден от должности исполняющего обязанности руководителя совместной социальной службы.
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