До 2024г.  в  железнодорожный  сектор  Армении  планируется инвестировать около  39 млрд драмов

К 2024 году в железнодорожный сектор Республики Армения планируется инвестировать около 20 млрд драмов.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

«У нас была довольно долгая и детальная беседа с компанией «Южно-Кавказские железные дороги». Я очень рад сообщить, что договоренность достигнута. Мы действительно можем ожидать, что к 2024 году будет железная дорога совершенно другого качества», - сказал Пашинян.

Премьер-министр также отметил важность изменений в сфере авиатранспорта.

«В Армении создаются две местные авиалинии, естественно, с иностранными инвестициями, что не понижает, а повышает ее оценку. Авиатранспортная отрасль демонстрирует неплохую динамику в привлечении иностранных инвестиций. Наша задача должна заключаться в увеличении и развитии этого инвестиционного интереса, и суметь содействовать и поддерживать инвестиции, чтобы они были эффективными», - заключил Пашинян.