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Facebook запретил  размещать любой контент, связанный с талибами  

Facebook запретил  размещать любой контент, связанный с талибами  

Американская компания  Facebook  запретила распространение любого контента, связанного с террористическим движением «Талибан», в социальных сетях  Facebook,  Instagram, мессенджере  WhatsApp.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости, движение находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США. 

«Мы запретили им пользоваться нашими услугами в соответствии с нашей политикой в отношении опасных организаций», - сказал представитель Facebook.

Отмечается, что  Facebook удалит аккаунты - талибов или от их имени, а также те страницы, которые содержат выражения, направленные в поддержку движения. Представитель компании сказал, что Facebook создал специальную группу, члены  которой отслеживают  публикации, фотографии, видео и другой контент, удаляя их при необходимости.


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