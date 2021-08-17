Facebook запретил  размещать любой контент, связанный с талибами  

Американская компания Facebook запретила распространение любого контента, связанного с террористическим движением «Талибан», в социальных сетях Facebook, Instagram, мессенджере WhatsApp.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, движение находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США.

«Мы запретили им пользоваться нашими услугами в соответствии с нашей политикой в отношении опасных организаций», - сказал представитель Facebook.

Отмечается, что Facebook удалит аккаунты - талибов или от их имени, а также те страницы, которые содержат выражения, направленные в поддержку движения. Представитель компании сказал, что Facebook создал специальную группу, члены которой отслеживают публикации, фотографии, видео и другой контент, удаляя их при необходимости.