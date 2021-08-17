Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

Министр ИД Турции заявил о диалоге по Афганистану со всеми сторонами

Министр ИД Турции заявил о диалоге по Афганистану со всеми сторонами

Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу заявил, что Турция ведет диалог о событиях в Афганистане со всеми сторонами.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу". 

«Анкара продолжает вносить свой вклад в экономическое развитие, стабильность и мир Афганистана», - сказал Чавушоглу  на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади. 

По словам Чавушоглу, Турция тесно сотрудничает в этом вопросе и с США.

«Власть в стране фактически находится в руках талибов.  Абдулла Абдулла и Хамид Карзай все еще находится в Кабуле, они готовятся к диалогу с талибами», - сказал он.

 В своем выступлении Чавушоглу высоко оценил вклад Катара в межафганский диалог.

Министр иностранных дел Турции также выразил сожаление по поводу ситуации вокруг международного аэропорта Кабула, отметив, что Анкара продолжит поддерживать эвакуацию граждан из афганской столицы в разные страны.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что посольство Турции в Кабуле, столице Афганистана, продолжает работать. 

«Мы с самого начала приняли необходимые меры для всего персонала наших дипломатических представительств.  Наше посольство в Кабуле продолжает работать», - сказал Чавушоглу.

Турецкий министр добавил также, что они готовятся вывезти турецких граждан, которые хотят покинуть Афганистан.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]