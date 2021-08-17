Министр ИД Турции заявил о диалоге по Афганистану со всеми сторонами

Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу заявил, что Турция ведет диалог о событиях в Афганистане со всеми сторонами.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".

«Анкара продолжает вносить свой вклад в экономическое развитие, стабильность и мир Афганистана», - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.

По словам Чавушоглу, Турция тесно сотрудничает в этом вопросе и с США.

«Власть в стране фактически находится в руках талибов. Абдулла Абдулла и Хамид Карзай все еще находится в Кабуле, они готовятся к диалогу с талибами», - сказал он.

В своем выступлении Чавушоглу высоко оценил вклад Катара в межафганский диалог.

Министр иностранных дел Турции также выразил сожаление по поводу ситуации вокруг международного аэропорта Кабула, отметив, что Анкара продолжит поддерживать эвакуацию граждан из афганской столицы в разные страны.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что посольство Турции в Кабуле, столице Афганистана, продолжает работать.

«Мы с самого начала приняли необходимые меры для всего персонала наших дипломатических представительств. Наше посольство в Кабуле продолжает работать», - сказал Чавушоглу.

Турецкий министр добавил также, что они готовятся вывезти турецких граждан, которые хотят покинуть Афганистан.