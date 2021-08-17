Президент Республики Армения произвел новые назначения в Вооруженных Силах
16:53, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения подписал указы о ряде назначений в Вооруженных Силах.
Как сообщает «Арменпресс», Нвер Мартиросян назначен начальником оперативного отдела оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РА.
Другим указом президента Гарик Мовсесян назначен начальником Государственного управления войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Армения.
Армен Арушанян назначен начальником Государственного управления инженерных войск Вооруженных Сил Республики Армения.
Альберт Багдадян назначен первым заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения.
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