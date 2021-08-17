Три человека, по предварительным данным, погибли в аварии Ил-112В в Подмосковье

Три человека, находившиеся на борту разбившегося в Подмосковье Ил-112В, по предварительным данным, погибли. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При наблюдении с воздуха людей с признаками жизни не обнаружено", - сказал источник.

Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, сообщили "Интерфаксу" в Объединенной авиастроительной корпорации.

Ранее сообщалось, что при перелёте из Воронежа в Подмосковье самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.

Ранее об аварии опытного образца нового легкого транспортника Ил-112В в районе подмосковной Кубинки сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Там отметили, что она произошла во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе. Подробности происшествия уточняются.