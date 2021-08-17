Aрестованы заместители мэра Гориса
13:08, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 17 августа следователи Специальной следственной службы РА арестовали заместителей мэра Гориса Сюникской области Ирину Йолян и Менуа Овсепянa. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь Следственного комитета РА Вардан Тадевосян .
«Ирине Йолян и Менуа Овсепяну было предъявлено обвинение по статье 179 части 3 части 1 Уголовного кодекса РА (хищение или растрата в особо крупном размере). Менуа Овсепяну также было предъявлено обвинение по статье 149.1, ч. 2, п. 1, 2 (принуждение к агитации или к отказу от агитации, проводимые с использованием служебных или иных зависимостей, с использованием служебного положения). В настоящее время дело находится в следственной комиссии, мы ждем решения следователей», - сказал Тадевосян.
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