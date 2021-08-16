Глава МО Армении представил нового заместителя министра

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 16 августа представил руководящему составу министерства, Генеральному штабу Вооруженных сил новоназначенного заместителя министра обороны Карена Брутяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, поздравляя со вступлением в новую должность, Аршак Карапетян представил пройденный Кареном Брутяном путь, предыдущие ответственные должности.

Подчеркнув, что Карен Брутян до сих пор исполнял обязанности первого заместителя министра финансов, министр обороны Армении выразил уверенность, что на новой должности он со своим богатым опытом работы, благодаря грамотному, эффективному и целевому управлению финансовыми потоками приложит максимум усилий и самоотверженности, способствуя быстрой организации процесса закупок в Минобороны. Аршак Карапетян пожелал Карену Брутяну успехов и плодотворной деятельности.

Карен Брутян поблагодарил за оказанное доверие, отметив, что будет сделано все для решения существующих проблем совместными усилиями.