Президент Арцаха поручил в короткие сроки начать и завершить строительство трубопровода Патарского водохранилища
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 16 августа Президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел расширенное совещание, посвященное вопросам водоснабжения Степанакерта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Главное информационное управление аппарата президента Республики Арцах.
Руководители соответствующих структур и эксперты доложили о причинах сбоев в системе водоснабжения. В частности, было отмечено, что ситуация связана с количеством осадков по сравнению с предыдущими годами, а следовательно, с сокращением водных ресурсов, а также с резким увеличением населения столицы из-за войны, развязанной в 2020 году против Арцаха. Президент подчеркнул, что в настоящее время республика борется со стихийным бедствием, и в сложившейся ситуации все политические спекуляции по поводу водоснабжения необоснованны и недопустимы.
В последние дни министр внутренних дел Республики Арцах Карен Саркисян, заместитель мэра Степанакерта Самвел Гулян и директор ЗАО «Вода и канализация» Гагик Погосян доложили о проведенных работах по обеспечению питьевой водой жителей безводных районов г.Степанакерта. Было отмечено, что водоснабжение всех пунктов мойки автомобилей и зон отдыха в столице уже прекращено, в безводных районах Арцаха при поддержке миссии Международного комитета Красного Креста устанавливаются резервуары для воды, а также питьевая вода населению подается по водопроводу и пожарными машинами.
В качестве временного решения Президент поручил руководителям соответствующих органов увеличить количество резервуаров для воды, которые будут установлены в ближайшие дни, объем и периодичность подачи питьевой воды, а также использовать все возможности для повторного открытия ранее использованных артезианских скважин и построить новые скважины.
Араик Арутюнян подчеркнул, что параллельно с текущими работами необходимо быстро выработать долгосрочные комплексные решения на ближайшие годы. В связи с этим Президент поручил как можно скорее приступить к завершению строительства Патарского водохранилища, а также трубопровода, ведущего от реки Патара к системе водоснабжения столицы. Строительство Патарского водохранилища даст возможность обеспечить круглосуточное водоснабжение столицы, а также решить вопрос питьевой и поливной воды в ряде населенных пунктов Аскеранского района.
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