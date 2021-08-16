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Мэр Сисиана подал в отставку

Мэр Сисиана подал в отставку
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Артур Саркисян, избранный по итогам внеочередных парламентских выборов 20 июня депутатом НС по списку блока «Айастан», подал заявление о досрочном прекращении полномочий мэра Сисианской общины. Об этом, как сообщает «Арменпресс», написал его адвокат Эмин Хачатрян на своей странице в Facebook.

«Хочу сообщить вам, что глава сисианской общины Сюникской области РА Артур Саркисян желает в 2021 году заниматься деятельностью, вытекающей из полномочий депутата Национального Собрания РА, и 16 августа 2021 года подал в Совет старейшин сисианской общины Сюникской области Республики Армения заявление о досрочном прекращении полномочий главы сисианской общины», - написал Хачатрян.

Артур Саргсян избран депутатом НС по пропорциональному списку блока «Айастан».

17 июля Артур Саргсян был арестован. Ему были предъявлены обвинения по части второй статьи 308 (злоупотребление служебным положением) и части первой статьи 314 (внесение заведомо ложных сведений или записей в официальные документы, составление или представление фальшивых документов).
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