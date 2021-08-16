Kyodo: Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей

Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио решили отказаться от допуска зрителей на соревнования. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в оргкомитете Игр.

Ожидается, что в ближайшее время об этом будет официально объявлено на совместном заседании представителей правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.