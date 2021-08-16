Команда армянских школьников на Международной олимпиаде по географии впервые завоевала бронзовую медаль
12:10, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 10-16 августа прошла 17-я Международная онлайн-олимпиада по географии, в которой приняли участие 179 студентов из 46 стран.
Как сообщает «Арменпресс», управление по связям с общественностью и информации Министерства образования и науки сообщает, что команда армянских школьников награждена бронзовой медалью.
Армянскую команду представляли на Международной олимпиаде 4 ученика: Мариам Григорян (Ереван, Quantum College, 10 класс), Рубен Саркисян (Фотонный колледж, Гюмри, Ширакская область, 11 класс), Оганес Степанян (Нор Артагерс, Армавирская область) средняя школа, 11 класс) и Лусине Арутюнян (Норашенская общеобразовательная школа Араратской области, 12 класс). Олимпиада проводилась в два этапа: теоретический и экспериментальный. Медаль завоевал Рубен Саркисян, студент колледжа «Фотон» города Гюмри.
Следующая Международная олимпиада по географии в 2021 году должна была пройти в Стамбуле, Турция, но из-за эпидемии она была проведена онлайн. Сборная Армении присоединилась к Олимпиаде удаленно из Ереванского квантового колледжа.
Олимпийскую команду возглавили Арсен Григорян (ЕГУ) и Вардан Асатрян (НАН РА, колледж «Квантум»).
Ранее армянские школьники четыре раза участвовали в Международных олимпиадах по географии, но не завоевывали медалей.
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