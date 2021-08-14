Во Франции вновь гражданские акции протеста против санитарных паспортов

В столице Франции Париже граждане снова протестуют против решения властей относительно санитарных паспортов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в ходе запланированной на 14 августа очередной акции протеста, за общественным порядком будут следить не менее 1600 полицейских.

По прогнозам, на этот раз в акции протеста в Париже примут участие до 20 тысяч человек. В столице запланировано 3 крупных акции. Всего во Франции намечается 200 акций, на которые могут прийти до 250 тысяч человек.

Первая акция протеста против санпаспортов, а также против обязательной вакцинации прошла 17 июля, в ней приняли участие 114 тысяч человек по всей Франции. Количество участников акции увеличивается каждую неделю. По данным МВД Франции, в акции 7 августа приняли участие 237 тысяч человек.

Санитарный паспорт стал обязательным во Франции с 9 августа. Только в этом случае гражданин может путешествовать самолетом, поездом, а также посещать ресторан, большой торговый центр, кинотеатр, концертный зал и другие общественные места.