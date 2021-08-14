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Италия не исключает возможности эвакуации дипломатического персонала из Кабула

Италия не исключает возможности эвакуации дипломатического персонала из Кабула

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо не исключил возможности эвакуации сотрудников   посольства из столицы Кабула в связи с обострением ситуации в Афганистане. 

Как  передает Арменпресс, об этом глава МИД рассказал в интервью Corriere della Sera.

 «Мы готовимся ко всем возможным поворотам событий, в том числе к эвакуации. Надо думать о безопасности сотрудников посольства.  Если возникнет необходимость, мы вернем всех в Италию как можно скорее - с помощью министерства обороны», - сказал Луиджи Ди Майо. 

По разным данным, боевики экстремистского движения «Талибан» контролируют 60-85% территории Афганистана, включая районы, граничащие с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Недавно талибы объявили о захвате ряда крупных городов, включая Кандагар


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