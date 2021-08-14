Италия не исключает возможности эвакуации дипломатического персонала из Кабула

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо не исключил возможности эвакуации сотрудников посольства из столицы Кабула в связи с обострением ситуации в Афганистане.

Как передает Арменпресс, об этом глава МИД рассказал в интервью Corriere della Sera.

«Мы готовимся ко всем возможным поворотам событий, в том числе к эвакуации. Надо думать о безопасности сотрудников посольства. Если возникнет необходимость, мы вернем всех в Италию как можно скорее - с помощью министерства обороны», - сказал Луиджи Ди Майо.

По разным данным, боевики экстремистского движения «Талибан» контролируют 60-85% территории Афганистана, включая районы, граничащие с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Недавно талибы объявили о захвате ряда крупных городов, включая Кандагар