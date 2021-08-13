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МИД Греции направил срочный протест Турции в связи с арестом президента Всепонтийской Федерации

МИД Греции направил срочный протест Турции в связи с арестом президента Всепонтийской Федерации

МИД Греции сделал в пятницу демарш Турции из-за задержания в стамбульском аэропорту президента Всепонтийской федерации Греции Йоргоса Варитимиадиса. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД страны. 

"По поручению министра иностранных дел Никоса Дендиаса посольство Греции в Анкаре направило срочный протест МИД Турции по поводу неправомерного задержания и депортации президента Всепонтийской федерации Греции Йоргоса Варитимиадиса. Он отправился сегодня в Константинополь (в Греции используют историческое название Стамбула), чтобы присутствовать в качестве представителя понтийского эллинизма на патриаршей божественной литургии в  монастыре  Панагия Сумела в Трапезунде", - говорится в сообщении.

Сам Варитимиадис сообщил газете "Иефимерида", что после задержания его водили из кабинета в кабинет и продержали в камере 6-7 часов. "У меня взяли отпечатки пальцев. Мне ничего не говорили. Но как мне передали из греческого консульства, после оказанного давления турки сказали им, что я опасен и являюсь нежелательной персоной", - сообщил президент федерации. 

В Греции ежегодно 19 мая проходят мероприятия в память о жертвах геноцида в Османской империи и в Турецкой республике в 1914-1923 годах. По разным оценкам, в  результате турецкой  политики  в Понте  убито 300-350  тысяч греков, немногочисленные спасшиеся нашли убежище в  Греции и других странах.  Турция не признает фа


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