Посол России посетил заставы и позиции на армяно-турецкой границе в Армавире

Во время отпуска посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с семьей продолжает знакомство с достопримечательностями Республики Армения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница посольства России в Facebook.

12 августа они посетили Армавирскую область, где ознакомились с рядом достопримечательностей, в том числе с церковью Св. Шушаник в селе Багаран (X век) и церковью Святой Троицы, построенной в VI веке.

В ходе визита Сергей Копыркин также посетил армавирский погранотряд ФСБ России в Армении, контрольно-пропускные пункты и позиции на армяно-турецкой границе. Он встретился с российскими и армянскими пограничниками, ознакомился с выполняемыми ими задачами, с условиями несения совместной службы при охране границы Республики Армения.