Жирайр Погосян освобожден от должности командира 1-го армейского корпуса
Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ об освобождении Жирайра Погосяна от должности командующего 1-м армейским корпусом.
Об этом Арменпресс стало известно с сайта президента.
Жирайр Погосян занимал пост командира 1-го армейского корпуса с июня 2018 года.
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