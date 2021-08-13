Жирайр Погосян освобожден от должности командира 1-го армейского корпуса

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ об освобождении Жирайра Погосяна от должности командующего 1-м армейским корпусом.

Об этом Арменпресс стало известно с сайта президента.

Жирайр Погосян занимал пост командира 1-го армейского корпуса с июня 2018 года.