Попытки Азербайджана деарменизировать Арцах потерпели фиаско. Давид Бабаян

Военно-политическая ситуация в Арцахе несколько своеобразна, но в целом спокойная.

Об этом заявил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян в беседе с Арменпресс, комментируя недавние инциденты на линии соприкосновения Арцах-Азербайджан и военные провокации вооруженных сил Азербайджана.

Бабаян подчеркнул, что не имеет значения, какое оружие используют ВС Азербайджана против Арцаха, поскольку основная цель одна и та же - психологическая, геополитическая, а не военная.

«Это многоуровневая политика. Цель одна: изгнать армян из Арцаха. Если не будет армян вАрцахе, совершенно иная ситуация будет не только в Закавказье, но и в огромном регионе –на Северном Кавказе, Ближнем Востоке, Среднем Востоке, Центральной Азии, Поволжье, в бассейне Чёрного моря», - сказал министр иностранных дел Арцаха.

По словам Бабаяна, Азербайджан пытается психологически повлиять на армян Арцаха военными и другими средствами, чтобы отпугнуть людей, чтобы люди потеряли надежду и изменили свое мнение о перспективах жизни в Арцахе, но эти попытки не увенчались успехом. В этом контексте он подчеркивает, что жизнь в Арцахе уже превратилась в миссию.

«Мы должны продолжать жить здесь. Жизнь в Арцахе - это уже, можно сказать, особая миссия, а не просто проживание. Поэтому мы должны относиться к этому спокойно, продолжать нашу работу, наше служение. Конечно, эти попытки не срабатывают, но мы должны сделать все, чтобы укрепить надежду и веру людей. Это требует комплексного, единого подхода, правильной геополитики, правильной внутренней политики и т.д.», - пояснил Давид Бабаян, подчеркнув, что, прежде всего, людям нужно время, чтобы выйти из стресса. Во-вторых, у них должна быть непоколебимая вера, они должны быть сплоченными, в в-третьих, они должны дать больше пространства интеллекту, профессионализму, патриотизму.

«Проблем много, надо много сделать, но это вполне выполнимо, то есть то, что есть, мы можем сохранить», - добавил глава МИД Арцаха.

В последнее время участились инциденты - нарушения режима прекращения огня как на армяно-азербайджанской границе, так и в Арцахе. 9 августа ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в юго-западной части линии соприкосновения (Шог-Мхитарашен). 11 августа Армия обороны Арцаха сообщила, что противник применил ударные БПЛА на позициях Армии обороны. Эту информацию на следующий день подтвердили в Минобороны РФ. 13 августа Министерство обороны Республики Арцах сообщило, что в заявлении Министерства обороны Азербайджана о том, что 13 августа около 2:30 ночи подразделения Армии обороны Республики Арцах открыли огонь из огнестрельного оружия по селам Юхари Вейсал, Сгнах, а также в направлении азербайджанских позиций в районе Шуши не соответствует действительности.

Арам Саркисян