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Общественные пляжи озера Санаа адаптируются к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями

Общественные пляжи озера Санаа адаптируются к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Общественные пляжи ГНКО национального парка «Севан» адаптированы к потребностям людей с ограниченными возможностями. Как сообщает "Арменпресс", об этом на своей официальной странице в Facebook написал министр окружающей среды РА Романос Петросян.

Построены специальные пандусы, которые позволят горожанам заезжать в озеро на инвалидных колясках.

По словам министра, сейчас делается все, чтобы отдых горожан на пляже был организован в более комфортных условиях.


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