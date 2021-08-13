Общественные пляжи озера Санаа адаптируются к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Общественные пляжи ГНКО национального парка «Севан» адаптированы к потребностям людей с ограниченными возможностями. Как сообщает "Арменпресс", об этом на своей официальной странице в Facebook написал министр окружающей среды РА Романос Петросян.



Построены специальные пандусы, которые позволят горожанам заезжать в озеро на инвалидных колясках.



По словам министра, сейчас делается все, чтобы отдых горожан на пляже был организован в более комфортных условиях.