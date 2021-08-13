Общественные пляжи озера Санаа адаптируются к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями
16:34, 13 Август, 2021
ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Общественные пляжи ГНКО национального парка «Севан» адаптированы к потребностям людей с ограниченными возможностями. Как сообщает "Арменпресс", об этом на своей официальной странице в Facebook написал министр окружающей среды РА Романос Петросян.
Построены специальные пандусы, которые позволят горожанам заезжать в озеро на инвалидных колясках.
По словам министра, сейчас делается все, чтобы отдых горожан на пляже был организован в более комфортных условиях.
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