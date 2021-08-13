В населенных пунктах укрупненной общины Шогакат будет построена осветительная сеть

ГАВАР, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В селах Шогакат, Драхтик, Цапатах, Джил, Агберк, Артаниш общины Шогакат Гегаркуникской области будет построена осветительная сеть. В рамках программы субсидирования, реализуемой Правительством РА, будет построена сеть освещения первой улицы села Шогакат, реконструироваться путем замены старого оборудования на светодиодное.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении градостроительства Гегаркуникского марзпетарана, первоначальная общая стоимость программы составляет 20 миллионов 265 тысяч драмов, из которых 65% или 13 миллионов 172 тысячи драмов предоставлены правительством РА, 35% или 7 миллионов 92. тысяч драм муниципалитетом Шогакат. Состоялся тендер на строительные работы, результаты известны, строительные работы начнутся в ближайшие дни. Проект предусматривает строительство осветительной сети на 3-й улице села Шогакат, 8-й улице села Драхтик, 1-й и 2-й улице села Цапатах, 4-й и 1-й улице села Джил, 1-й и 2-й улице села Агберк, 11-й улице села Артаниш. Общая протяженность осветительной сети составит 4 километра. Будет установлено 133 осветительных прибора. Сеть освещения будет работать со светодиодной системой.



«В результате реализации этой программы, село Шогакат будет полностью освещено, остальные села - примерно на 60%. В ближайшие год-два другие села также будут на 100% освещены», - сказала глава общины Шигхакат Сулико Шушанян.



Хосров Хлгатян