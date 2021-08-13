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Два новых случая заболевания коронавирусом в Арцахе

Два новых случая заболевания коронавирусом в Арцахе
ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 13 августа в Арцахе подтверждены два новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики.

За один день было проведено 32 теста. Подтверждено 2977 случаев заболевания коронавирусом. С начала 2021 года 10 776 граждан прошли лабораторный тест на коронавирус, из них 994 дали положительный результат.

В настоящее время 31 инфицированный в Арцахе проходит стационарное лечение от коронавируса, а легко больные получают амбулаторное лечение на дому.
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