Два новых случая заболевания коронавирусом в Арцахе
12:32, 13 Август, 2021
ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 13 августа в Арцахе подтверждены два новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики.
За один день было проведено 32 теста. Подтверждено 2977 случаев заболевания коронавирусом. С начала 2021 года 10 776 граждан прошли лабораторный тест на коронавирус, из них 994 дали положительный результат.
В настоящее время 31 инфицированный в Арцахе проходит стационарное лечение от коронавируса, а легко больные получают амбулаторное лечение на дому.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен