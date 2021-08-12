После длительного перерыва Lufthansa возвращается в Армению

Ведущая европейская авиакомпания Lufthansa возвращается на рынок Армении после длительного перерыва

Как передает Арменпресс, с 13 августа летом группа авиакомпаний Lufthansa будет выполнять до 16 еженедельных рейсов в Ереван.

Директор ЗАО «Международные аэропорты Армении» Марсело Венде сообщил журналистам, что одна из самых престижных и надежных авиакомпаний мира возобновит полеты в Армению.

«Присутствие Lufthansa Group в Армении имеет достаточно большое значение, оно позволит гражданам Армении путешествовать в 100 стран мира - по 280 направлениям. В настоящее время ни одна из авиакомпаний, выполняющих рейсы в Армении, этого не предлагает. Эта система позволит Lufthansa Group перевозить более 100 миллионов пассажиров в год», - сказал Марсело Венде, добавив, что этот шаг позволит также увеличить поток прибывающих в Армению.

Венде подчеркнул, что они готовы поддержать Lufthansa Group во всех вопросах, необходимых для достижения успеха в новых направлениях.

Фото: Айка Манукяна

Рейсы будут осуществляться ежедневно в направлении Ереван-Вена, 3 раза в неделю - Ереван-Франкфурт, 5 раз в неделю – Ереван-Брюссель и один раз в неделю - Ереван-Кельн.

Директор по продажам Lufthansa Group в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе Питер Пуллем отметил, что в их группе есть несколько брендов: авиакомпании Austrian, Brussels Airlines, SWISS, Eurowings, Lufthansa.

«Резкое увеличение клиентского спроса позволило нам расширить график полетов. Сейчас мы инвестируем в новые технологии в самолетостроении, улучшаем инфраструктуру и сокращаем выбросы углерода, что позволяет нам защищать окружающую среду».

Одна из авиакомпаний Lufthansa, Eurowings, уже начала полеты в Ереван с прошлой недели.

Lufthansa выполняла рейсы из Еревана в Мюнхен с июля 2005 года по март 2009 года. После длительного перерыва с 13 августа авиакомпания возобновит полеты по маршруту Ереван-Франкфурт. В самолете будет бесплатный Wi-Fi.

Рене Коинзак, генеральный менеджер Lufthansa Group по продажам в Украине, Беларуси, Туркменистане и на Южном Кавказе, подчеркнул, что у них есть значительный опыт полетов в Армению.

«Австрийская авиакомпания выполняет полеты в Армению уже 20 лет. Это хороший день для нас, поскольку Lufthansa возвращается в Армению. Впервые она была в Армении в декабре 1988 года, когда было доставлено 108 тонн гуманитарной помощи (во время Спитакского землетрясения - авт.)», - сказал Коинзак.

На вопрос Арменпресс, ведутся ли какие-либо обсуждения о выполнении полетов в Гюмри, Пулем отметил, что таких обсуждений пока нет.

«В настоящее время мы планируем выполнять рейсы из Еревана - 16 раз в неделю различными авиакомпаниями. Потом посмотрим, как будут развиваться события, и тогда будем думать о втором аэропорте. Таких обсуждений пока нет», - сказал Пуллем.