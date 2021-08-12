Активность авиации НАТО над Черным морем выросла в три раза, заявили в ЮВО

Интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО в акватории Черного моря в текущем году возросла почти в три раза, сообщил командующий четвертой армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев.

По его словам, страны НАТО проявляют в последнее время неподдельный интерес к южным границам России. "По сравнению с прошлым годом почти в три раза увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО в акватории Черного моря. Для сравнения: в 2019 году авиация наших западных "партнеров" в южной зоне ответственности выполнила 270 разведывательных полетов, в 2020 году – около 530, а с начала этого года уже более 560", - сказал Гостев в интервью газете "Военный вестник Юга России".

Он отметил, что к самолетам-разведчикам и беспилотникам США присоединялись самолеты Франции, а также тактическая авиация объединенных вооруженных сил НАТО, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ни один их пролет не остается незамеченным, средства противовоздушной обороны объединения круглосуточно следят за такими полетами, и мы своевременно на них реагируем, строго соблюдая при этом международные нормативно-правовые нормы и правила, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства России", - сказал командующий четвертой армией ВВС и ПВО округа. Он уточнил, что дежурные по ПВО истребители армии 15 раз поднимались для идентификации и сопровождения зарубежных самолетов.