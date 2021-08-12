Главы МИД Арцаха и Южной Осетии обсудили последние региональные развития

12 августа состоялась онлайн-встреча министра иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна с министром иностранных дел Республики Южная Осетия - Государства Алания Дмитрием Медовым.

Как передает «Арменпресс», в Управлении информации и общественных связей МИД Республики Арцах сообщили что, министры обсудили вопросы, касающиеся двусторонних связей, сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и последних региональных событий.



Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего расширения и углубления сотрудничества и проведения регулярных обсуждений по вопросам, представляющим взаимный интерес.