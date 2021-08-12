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Главы МИД Арцаха и Южной Осетии обсудили последние региональные развития

Главы МИД Арцаха и Южной Осетии обсудили последние региональные развития

12 августа состоялась онлайн-встреча министра иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна с министром иностранных дел Республики Южная Осетия - Государства Алания Дмитрием Медовым. 

Как передает «Арменпресс», в Управлении информации и общественных связей МИД Республики Арцах сообщили что, министры обсудили вопросы, касающиеся двусторонних связей, сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и последних региональных событий.
 
Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего расширения и углубления сотрудничества и проведения регулярных обсуждений по вопросам, представляющим взаимный интерес. 


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