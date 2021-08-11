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Омбудсмен РА и глава офиса UNFPA в Армении посетили Сюникскую область

Омбудсмен РА и глава офиса UNFPA в Армении посетили Сюникскую область

Начался совместный визит Защитника прав человека РА Армана Татояна и главы армянского офиса Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Армении Цовинар Арутюнян в Сюникскую область.

Как стало известно Арменпресс со страницы Омбудсмена  Армении  в Facebook, запланированы встречи в городе Капан, общинах сел Капан и Тег. 

Согласно источнику, цель визита - вскрыть проблемы людей и найти совместные решения. 

Отмечается, что в Капане в визите принимает участие глава общины Геворг Парсян.

 

 


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