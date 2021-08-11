Омбудсмен РА и глава офиса UNFPA в Армении посетили Сюникскую область

Начался совместный визит Защитника прав человека РА Армана Татояна и главы армянского офиса Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Армении Цовинар Арутюнян в Сюникскую область.

Как стало известно Арменпресс со страницы Омбудсмена Армении в Facebook, запланированы встречи в городе Капан, общинах сел Капан и Тег.

Согласно источнику, цель визита - вскрыть проблемы людей и найти совместные решения.

Отмечается, что в Капане в визите принимает участие глава общины Геворг Парсян.