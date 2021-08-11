Минобороны РА представило основные вопросы повестки переговоров министров обороны РА и РФ

В ходе армяно-российских переговоров на уровне министров обороны, состоявшихся в Москве 11 августа, помимо вопросов повестки дня, связанных с армяно-российским сотрудничеством в сфере обороны, ключевыми вопросами, с армянской стороной, были подняты также следующие вопросы: армяно-азербайджанская пограничная ситуация и пути ее разрешения, предотвращение приграничных инцидентов, недопустимость нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и, в данном контексте, исключение таких инцидентов, как, например, использование сегодня, 11 августа,Вооруженными силами Азербайджана ударного беспилотника против позиций Армии обороны Арцаха, а также скорейшее разрешение вопроса о возвращении армянских военнопленных.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.

Ранее тот же источник сообщал, что находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян провел сегодня приватную беседу с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, после чего состоялась встреча делегаций в расширенном формате.

«В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-российских союзнических отношений, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

Поздравив министра обороны РА со вступлением в должность, генерал армии Сергей Шойгу высоко оценил работу по развитию двустороннего сотрудничества и решению существующих в регионе проблем, проделанную в последнее время министерствами обороны двух стран.

Министр обороны России подчеркнул, что Российская Федерация и впредь будет прилагать все усилия для укрепления мира в Нагорном Карабахе и урегулирования мирным путем ситуации в приграничных районах Армении.

Пользуясь случаем, министр обороны России поблагодарил за то, что, несмотря на существующие проблемы, Армения продолжает участвовать в гуманитарной миссии в Сирийской Республике.

Поблагодарив своего коллегу за теплый прием, министр обороны РА, по его просьбе, представил оперативную ситуацию вокруг границ Республики Армения, подчеркнув посреднические усилия Российской Федерации в мирном урегулировании ситуации. Аршак Карапетян подчеркнул, что Республика Армения остается приверженной установлению прочного мира в регионе, продолжению переговоров в этом направлении, но в то же время не потерпит оккупацию своих приграничных районов и предпримет все необходимые шаги для восстановления территориальнойцелостности.

Пользуясь случаем, министр обороны РА поблагодарил за миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, отметив, что усилиями российских миротворцев мирная жизнь в Нагорном Карабахе восстановлена, обеспечена бесперебойная связь с Республикой Армения. Министр обороны подчеркнул недопустимость периодически проводимых Азербайджаном провокаций в зоне ответственности миротворцев, нарушений режима прекращения огня, приведя в качестве примера зафиксированное сегодня использование ударного беспилотника.

Аршак Карапетян коснулся такжетемы интенсивных реформ, проводимых в сфере обороны, и поблагодарил своего коллегу за всестороннюю поддержку, оказываемую в этом направлении. Министр подчеркнул, что сегодня армяно-российские военно-политические отношения находятся на стадии перехода на беспрецедентно высокий уровень.

Министры обороны двух стран достигли ряда важных договоренностей по предстоящим программам сотрудничества», - говорится в сообщении.