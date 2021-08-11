11 августа Национальное собрание РА проведет дополнительное заседание
17:49, 11 Август, 2021
Национальное собрание РА решило провести 11 августа еще одно заседание, которое продлится до 20:00.
Как передает Арменпресс, предложение о проведении дополнительного заседания внес депутат фракции "Айастан" Арцвик Минасян.
Национальное собрание приняло предложение и поставило его на голосование. За предложение проголосовало 75 депутатов, против - 1, воздержался - 1.
В Национальном собрании продолжается обсуждение вопроса об избрании председателей постоянных комиссий. В настоящее время обсуждается вопрос об избрании председателя Постоянной комиссии НС по вопросам региональной и евразийской интеграции.
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