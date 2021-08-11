Азербайджан в направлении боевых позиций Армии обороны Арцаха применил БПЛА
10:56, 11 Август, 2021
11-го августа, около 08:29 и 08:58, противник в направлении боевых позиций Армии обороны Арцаха применил ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Армии обороны Республики Арцах.
С армянской стороны нет потерь.
В связи с инцидентом соответствующая информация и факты были предоставлены командованию российского миротворческого контингента.
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