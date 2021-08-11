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Азербайджан в направлении боевых позиций Армии обороны Арцаха применил БПЛА

Азербайджан в направлении боевых позиций Армии обороны Арцаха применил БПЛА

11-го августа, около 08:29 и 08:58, противник в направлении боевых позиций Армии обороны Арцаха применил ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Армии обороны Республики Арцах.

С армянской стороны нет потерь.

В связи с инцидентом соответствующая информация и факты были предоставлены командованию российского миротворческого контингента.


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