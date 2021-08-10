Иранский генерал заявил, что страна готова полностью защищать свои границы

Командующий ВВС Ирана Азиз Насирзаде заявил, что ВВС Ирана полностью готовы к комплексной защите границ Исламской Республики. По его словам, воздушное пространство Ирана находится под постоянным контролем.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на слова иранских военных.

«Пилоты, офицеры и все специалисты, обладая блестящими знаниями и летным опытом, готовы выполнять приказы в любой момент», - сказал Азиз Насирзаде.

Источник отметил, что заявление иранского генерала прозвучало на фоне последних событий, связанных с нападением на танкер Mercer Street в Аравийском море и на торговое судно в Оманском заливе близ Фуджейры (ОАЭ), и многие западные страны. В результате ряд западных стран, а также Израиль обвинили Тегеран в причастности к этим нападениям.