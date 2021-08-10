В Ереване в административном районе Эребуни будет построена новая школа

Совет старейшин Еревана принял решение, согласно которому в административном районе Эребуни будет построена новая школа, рассчитанная на 430 учеников.

Как передает «Арменпресс», проект представил начальник управления недвижимостью мэрии Еревана Гарегин Хачатрян.

"Проект предусматривает изменение целевого назначение земельного участка площадью в 2 000 кв. м по адресу улица Эребуни 8, принадлежащего Республике Армения на праве собственности. Его необходимо перевести из категории земель особого назначения в категорию земель для жилья. В рамках «Программы по улучшению сейсмической безопасности», осуществляемой правительством РА и Азиатским банком развития, на этой территории планируется построить основную школу на 430 учеников", - отметил Хачатрян.

Содокладчик, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам градостроительства и использования Лилит Киракосян заявила, что они проекту дали положительное заключение.

Решение было принято 37 голосами «за», при 2 воздержавшихся.