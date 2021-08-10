В Арцахе, на участке Шош-Мхитарашен, Азербайджан нарушил режим прекращения огня

На юго-западе Арцаха (Шош-Мхитарашен) 9 августа с 16:00 до 22:00 противник нарушал режим прекращения огня.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армия обороны Арцаха.

«Помимо огнестрельного оружия, вооруженные силы Азербайджана использовали HHN-9 (пулеметный противотанковый гранатомет), выпустив по армянским позициям 3 снаряда. С армянской стороны потерь нет. В связи с инцидентом соответствующая информация была предоставлена командованию российских миротворческих сил», - сообщили в Армии обороны.

Командование Армии обороны Республики Арцах призвало азербайджанскую сторону придерживаться достигнутых договоренностей и воздерживаться от дальнейших шагов, направленных на обострение ситуации.