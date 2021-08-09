Резко сократились объемы воды, поступающей в Степанакерт. Виталий Баласанян провел совещание

Секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян провел рабочее совещание, посвященное существующим проблемам, касающимся проблемы снабжения Степанакерта питьевой водой.

Об этом Арменпресс сообщили в офисе Совета безопасности Республики Арцах.

Обсуждалась ситуация, вызванная резким уменьшением количества поступающей в город воды, обусловленного в основном высоким температурным режимом.

Ответственные за эту сферу сообщили, что принимаются ситуационные меры по обеспечению населения города водой по определенному графику, одновременно ведутся работы по увеличению пропускной способности существующей сети артезианских скважин.

Подводя итоги встречи, секретарь Совбеза подчеркнул, что необходимо применять системные подходы к решению жизненно важной для населения проблемы воды.

В совещании приняли участие мэр Степанакерта Давид Саркисян и другие официальные лица.